Что произошло за день: четверг, 9 июля

Дефицит российского бюджета, высылка дипломатов из Италии, умерла певица Бонни Тайлер

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Заявление Дональда Трампа о возможности закрытия неба над территорией Украины новое, его предстоит осмыслить, заявил Дмитрий Песков. В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины, отметил представитель Кремля.

- Дефицит бюджета РФ в I полугодии составил 5,7 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

- Режим ЧС регионального характера ввели в Запорожской области на фоне ударов ВСУ по посевам. В результате атак БПЛА ВСУ с начала июня по 1 июля уничтожены посевы пшеницы на площади 1,5 тыс. га.

- ФСБ предотвратила покушение на офицера Минобороны в Москве с использованием БПЛА. Также в четверг стало известно об аресте подозреваемой в подготовке покушения на высокопоставленного офицера Минобороны, украинский куратор которой изображал романтический интерес к ней. Кроме того, ФСБ сообщила, что сорвала масштабную операцию украинских спецслужб, направленную на проведение терактов на объекты военной инфраструктуры и против российских офицеров.

- Власти Италии решили выслать из страны двоих сотрудников российского посольства. Прокуратура Рима по итогам расследования признала их причастными к разведывательной деятельности.

- Прохождение торговых судов через Ормузский пролив практически полностью остановилось на фоне второго подряд дня ударов США по Ирану, сообщает Bloomberg. В КСИР подчеркивают, что удары США по Ирану сильно повредят процессу восстановления судоходства в этом морском коридоре.

- Минздрав РФ планирует сделать обезболивание пациентов обязательным при лечении зубов. Согласно проекту, новые правила должны вступить в силу 1 октября текущего года.

- Умерла певица Бонни Тайлер. Британской исполнительнице хита Total Eclipse of the Heart было 75 лет.