Пожар на складах в ростовском Батайске полностью потушен

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание в складских помещениях на улице Фермерская в городе Батайске Ростовской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

"Полная ликвидация в 20:38 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Возгорание на территории складских помещений предприятия ООО "Грант" в Батайске произошло около 11:40 по Москве. По данным администрации города, из-за пожара произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения временно осталась часть потребителей микрорайона Северный массив. Огонь локализовали на площади 1,5 тыс. кв. метров, не допустив распространения огня на соседние здания.

В тушении были задействованы 76 человек и 23 единицы техники.