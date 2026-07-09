Электроснабжение нарушено в Запорожской и Херсонской областях после атаки на энергообъекты

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в Запорожской и Херсонской областях после атаки на ключевые энергообъекты, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в четверг.

"В результате атаки на ключевые объекты энергетической инфраструктуры значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электроснабжения", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, фиксируется активность БПЛА над поврежденными участками. Сроки восстановления электроснабжения зависят от оперативной обстановки.

Ранее в четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что возглавляемый им регион частично обесточен. Причин отключения он не назвал.