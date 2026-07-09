Курская область получит 1 млрд руб. на компенсацию жителям приграничья аренды жилья

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Правительство России направит Курской области очередной транш в размере 1 млрд рублей на компенсацию расходов по аренде жилья жителям приграничных территорий, лишившихся жилья в результате действий ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Из резервного фонда выделено более 1 млрд рублей - деньги пойдут на затраты в третьем квартале", - написал глава региона в своем канале в Мах в четверг.

По его словам, всего на компенсацию аренды жилья жителям приграничья Курской области из федерального бюджета направлено свыше 7,3 млрд рублей. В настоящее время этой мерой пользуются более 20,8 тыс. человек.

Компенсация предоставляется жителям отселённых районов Курской области, а также Курска, Льгова и Льговского района, если их жильё пострадало в результате действий ВСУ. Размер выплаты составляет 40 тыс. рублей для многодетных семей и 20 тыс. рублей для остальных получателей.