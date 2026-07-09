РФ передала 26% кипрского акционера "Усть-Луга Ойл" в управление самой компании

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Доля кипрского акционера АО "Усть-Луга Ойл" передана во временное управление самой компании. Соответствующий указ президента РФ от 9 июля №482 опубликована на Официальном интернет-портале правовой информации.

Решение касается всего пакета акций (499 тыс. 720 шт. или 26%), принадлежащих Capefar Limited (Кипр). Ранее Capefar числилась за нефтетрейдером Gunvor.

Другие акционеры АО "Усть-Луга Ойл" (по данным на конец 2025 года): АО "Капелла УИ" Д.У. ЗПИФ комбинированным "Капелла Альтернативный Фонд III" (48,999948%) и ООО "Транснефть - Балтика" (группа "Транснефть") (25,000052%).

АО "Усть-Луга Ойл" - владелец и оператор терминала, осуществляющего перегрузку нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры. Основным видом деятельности компании является оказание услуг по перевалке темных (различных марок мазутов, вакуумного газойля), светлых (бензинов, нафты) нефтепродуктов и стабильного газового конденсата.