Один житель ДНР погиб и еще четверо пострадали от украинских атак

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще четыре пострадали в результате украинских ударов по территории Донецкой Народной Республики в четверг, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в четверг его пресс-службой.

Согласно сообщению, в результате обстрелов, также повреждены "жилое домостроение, пять объектов гражданской инфраструктуры, четыре автобуса, девять единиц спецтехники, грузовой и легковой автомобили в городских округах Донецк и Горловка, Новоазовском, Старобешевском, Волновахском и Володарском муниципальных округах".