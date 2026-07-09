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Звук взрыва в иранском городе Бушер был вызван работой ПВО

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Звук взрыва в районе иранского города Бушер был вызван работой иранской ПВО, сообщает в четверг агентство ИРНА.

"Звук взрыва, который был слышен недавно в городе Бушер, вызван своевременным срабатыванием системы ПВО", - цитирует агентство заместителя губернатора Бушера по вопросам безопасности Эхсана Джаханиана.

Он добавил, что военный объект на окраине Бушера подвергся американо-израильскому удару. О том, была ли атака успешна, не сообщается.

Бушер Иран
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