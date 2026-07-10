Определена главная тема ХI Восточного экономического форума

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Главной темой ХI Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в начале сентября во Владивостоке, станет "Дальний Восток - развитие во благо людей", сообщил фонд Росконгресс в пятницу.

"Тема форума соотносится с одним из ключевых приоритетов новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, связанным с улучшением качества жизни людей в регионе", - говорится в сообщении.

Стратегия направлена на формирование высокотехнологичной диверсифицированной экономики и развитие современной инфраструктуры, которые создадут условия для устойчивого роста населения и обеспечения ключевой роли Дальневосточного федерального округа в кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке.

ВЭФ проводится с 2015 года. X Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября 2025 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В форуме приняли участие почти 8 тыс. человек из 75 стран и территорий, было подписано 358 соглашений на 6 трлн 58,2 млрд рублей.