Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Калмыкии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Десять человек, включая двух детей, пострадали при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля на федеральной автодороге в Калмыкии, сообщили в главке МЧС России по республике в пятницу.

"10.07.2026 в 01:30 в Яшкульском районе на 208-м км а/д ФАД Р-216 произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали 10 человек (из них 2 детей)", - говорится в сообщении.

На место дорожно-транспортного происшествия прибыли силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона, добавили в министерстве.