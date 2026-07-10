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Два землетрясения магнитудой до 4,7 зарегистрированы возле Курил

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 4,7 и 4,2 произошли в Тихом океане возле Курильских островов Сахалинской области за сутки, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в Тихом океане в ночь на 10 июля с эпицентром в 101 км восточнее села Малокурильское на о. Шикотан, очаг залегал на глубине 20 км под морским дном", - сообщил собеседник агентства.

Второе землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в 81 км восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зафиксировали 10 июля в 09:53 местного времени (01:53 по Москве), очаг залегал на глубине 59 км под морским дном.

Оба сейсмических события ощутили до трех баллов в первом случае на острове Шикотан (Южные Курилы), во втором случае - на острове Парамушир (Северные Курилы).

Тревога цунами не объявлялась.

Парамушир Курилы Сахалин
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