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Российско-китайская эскадра вышла на учения в Жёлтое море

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России и ВМС Китая вышли из порта Циндао в Жёлтое море для проведения морского этапа учения "Морское взаимодействие-2026", сообщил Тихоокеанский флот РФ в пятницу.

"Моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы", - говорится в сообщении пресс-службы ТОФ.

"Особое внимание в ходе отработки задач будет уделено совместному противодействию робототехническим комплексам и другим современным угрозам на море", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, одним из этапов учения станет тренировка по спасению с помощью подводного аппарата экипажа условно аварийной подлодки.

Российско-китайское военно-морское учение стартовало 6 июля. Командиры кораблей и офицеры штабов провели планирование морского этапа тренировки на картах, сообщили российские военные.

По их информации, Россию на маневрах представляет крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подлодки "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов".

От китайской стороны в учении задействованы эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".

Российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2026" носит оборонительный характер и не направлено против других стран, заявил ранее контр-адмирал Сергей Синько, который руководит маневрами с российской стороны.

Россия и Китай проводят регулярные военно-морские учения и совместное патрулирование самолетами стратегической авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ВМФ России Тихоокеанский флот ТОФ
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