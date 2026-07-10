Каспийская флотилия провела комплексную тренировку по борьбе с БПЛА

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На Каспийской флотилии прошла комплексная тренировка расчётов мобильных огневых групп по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и морскими дронами условного противника, сообщила пресс-служба флотилии в пятницу.

"В качестве имитаторов воздушных целей были задействованы беспилотные летательные аппараты самолётного типа "Черника-2". Операторы БПЛА имитировали как групповые заходы на цель, так и одиночные, меняя высоту, направление и скорость, создавая условия, приближенные к боевым", - говорится в сообщении пресс-службы флотилии.

"В процессе тренировки военнослужащие Каспийской флотилии отработали комплекс мероприятий по управлению силами при возникновении угрозы нападения с воздуха и моря, совершенствуя слаженность в условиях постоянно меняющейся обстановки", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе тренировки мобильные группы действовали на автомобилях повышенной проходимости "Улан" и УАЗ-3303, оснащенных сдвоенными установками 7,62-мм пулеметов Калашникова с электронными прицелами, а также автомобилях "Ахмат" с крупнокалиберными пулеметами "Корд".

Для заблаговременного обнаружения и уничтожения безэкипажных катеров в небо над акваторией Каспийского моря поднимались вертолёты Ми-8-АМТШ и Ми-28, сообщила флотилия.