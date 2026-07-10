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На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае в результате падения фрагментов БПЛА, сообщили в оперативном штабе по региону в пятницу.

"В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской: в одном случае во дворе частного дома, во втором - на территории одного из предприятий, добавили в оперштабе.

Ильский НПЗ - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.

НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2026 года Военная операция на Украине
Краснодарский край Ильский НПЗ Северский район
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