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СКР назвал предварительную причину гибели двух школьниц в Туве

СКР назвал предварительную причину гибели двух школьниц в Туве
Фото: Следственный комитет РФ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Судмедэкспертиза показала, что предварительной причиной гибели двух школьниц в Туве стало утопление, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

"Назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых подтверждено отсутствие на телах девочек признаков насильственной смерти, предварительно причиной смерти обеих явилось утопление", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 1 июля в Кызыле две 12-летние девочки вышли из дома и не вернулись. Они могли находиться на берегу реки Енисей; в районе дамбы были обнаружены мобильные телефоны пропавших, а также обувь.

По факту пропажи детей СКР возбудил уголовное дело, прокуратура назначила проверку. В Туве прошли масштабные поиски.

9 июля в Енисее нашли тела пропавших девочек, родители их опознали. Власти республики окажут семьям погибших материальную и психологическую помощь.

СКР Тува Кызыл
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