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Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о совместном управлении трансграничными водами

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Казахстана и правительством Узбекистана о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов", сообщают официальные СМИ.

Соглашение было подписано 15 ноября 2025 года, его целью является совместное управление и рациональное использование трансграничных водных объектов, а также безопасная эксплуатация водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования.

Документом предусмотрено создание межправительственной казахстанско-узбекской комиссии по совместному управлению и рациональному использованию трансграничных водных объектов, а также водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования.

Ратификация соглашения будет способствовать укреплению долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами по вопросам использования трансграничных водных объектов, предотвращению возможных конфликтных ситуаций, связанных с распределением водных ресурсов.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан Узбекистан
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