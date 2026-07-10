Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,9%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу продолжил наметившееся накануне снижение вслед за подешевевшей нефтью (фьючерс на Brent торгуется в районе $76,6 за баррель), а также на фоне геополитической напряженности из-за конфликта на Украине, рисков новых антироссийских санкций Запада и ожиданий возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в условиях роста инфляции.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 снизился до 2167,48 пункта (-0,9%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции "Татнефти" (-1,8%), "НОВАТЭКа" (-1,8%), "Хэдхантера" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), АФК "Система" (-1,5%), "Норникеля" (-1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июля, составляет 75,93 руб. (-47,26 копейки).

Подешевели акции "Газпрома" (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1%), "ММК" (-1%), "Русала" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "НЛМК" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), "Т-Технологии" (-0,9%), "МТС" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), "ВК" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "ИКС 5" (-0,4%), "префы" Сбербанка (-0,3%), акции "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Полюса" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%).

Европейские страны могут одобрить очередной, 21-й санкционный пакет в отношении России в начале следующей недели, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "21-й санкционный пакет, который должен быть одобрен в понедельник, ударит по российскому финансовому сектору и еще больше сократит доходы России от энергоресурсов", - сказал министр на пресс-конференции в Варшаве.

Ранее председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС работает над 21-м пакетом санкций в отношении России. По ее словам, Еврокомиссия предлагает до января 2027 года оставить в силе нынешний "потолок цен" на нефть РФ. Кроме того, фон дер Ляйен сообщала, что ЕС добавит десятки торговых судов в санкционные списки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг вечером, что Запад имитирует интерес к переговорам по украинскому урегулированию, перешел к открытым ультиматумам в адрес России.

"Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, которые имитируют свою готовность к переговорам. Сейчас, как это было объявлено европейцами, (Запад) перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и сотрудничества Республики Мозамбик Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

Он добавил, что Запад "лицемерно продолжает призывать к переговорному решению". "Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", - указал министр.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, рынок акций остается под давлением нисходящей коррекции цен на нефть, а также дивидендных отсечек по ряду важных историй. После закрытия основных торгов в пятницу российский рынок получит ориентир в отношении возможных действий ЦБ РФ в виде данных по потребительской инфляции за июнь.

По словам аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, основным негативным фактором в инфляционном давлении остается ускорение роста цен на бензин и дизельное топливо, что усиливает ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Дополнительное давление на рынок акций оказывают снижение цен на нефть, отсутствие значимых новостей по российско-украинскому урегулированию, а также продолжающийся сезон дивидендных отсечек. Впрочем, по мере поступления дивидендных выплат часть этих средств может вернуться на фондовый рынок, оказав локальную поддержку котировкам, считает аналитик.

На дневном графике индекс МосБиржи не удержался на уровне локальной поддержки в районе 2180 пунктов, в зоне перепроданности по индикатору относительной силы RSI. В таких условиях открывается потенциал для продолжения снижения и обновления локальных минимумов, считает Вершинин.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-1,3% во главе с Nasdaq, трейдеры активно скупали акции чипмейкеров и других технологических компаний, заметно подешевевшие в начале недели.

Новости ряда представителей сектора, появившиеся 9 июля, поддержали уверенность инвесторов в том, что бум в сфере ИИ остается устойчивым. Так, Micron Technology объявила о пересмотре плана инвестиций в США: теперь компания намерена вложить свыше $250 млрд в страну до конца 2035 года, а не $200 млрд, как предполагалось год назад. Значительную часть средств она потратит на расширение производства чипов в Штатах на фоне стремительного роста спроса на них в условиях быстрого развития ИИ-технологий.

В Азии в пятницу также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 5,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке после снижения котировок накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 мск в пятницу составила $76,62 за баррель (+0,5% и -2,2% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $72,37 за баррель (+0,4% и -2% накануне).

Американские военные подтвердили нанесение ударов по Ирану второй день подряд, а Тегеран пообещал масштабную ответную кампанию, нацеленную на военные базы Штатов на Ближнем Востоке. При этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что после американских ударов представители Ирана позвонили ему с просьбой заключить сделку.