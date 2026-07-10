ЦБ РФ модернизировал 100-рублевую банкноту образца 2022 года

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Банк России 10 июля вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствуют 100-рублевой банкноте выпуска 2022 года, посвященной Центральному федеральному округу. На оборотной стороне обновленной банкноты размещено стилизованное изображение карты ЦФО по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года.

Банкнота выпуска 2026 года является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации наравне с ранее выпущенными банкнотами аналогичного номинала и обязательна к приему без ограничений по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг.