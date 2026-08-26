РВИО готовится издать в России учебник по истории Украины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российское военно-историческое общество готовит к изданию в России учебник по истории Украины, сообщил на пресс-конференции в Москве научный директор РВИО Михаил Мягков.

"Можно приоткрыть небольшой такой секрет - сейчас готовится и учебник, именно учебник по истории Украины. Не на Украине, а в РФ. Я не буду раскрывать все детали, но там будет история с древнейших времен", - сказал он.

По его словам, "это будет правдивый учебник".

"В том числе, который будет освещать основные моменты, касающиеся единства древнерусского народа; почему так получилось, что возник такой термин, как "украинизм"; кто виноват в этом, кто его запускал, и почему некоторые сегодня неонацисты, говорят то, что мы незнакомцы", - пояснил Мягков.

Отдельный вопрос, отметил он - это "как донести правду до школьников на той территории, которая находится сегодня еще под контролем киевского режима".

При этом он подчеркнул, что не будет раскрывать деталей, потому что сейчас идет работа над этим учебником.