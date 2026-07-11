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Атака БПЛА на Белгородскую область вызвала пожар на производственном объекте

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ произошло возгорание в производственном помещении предприятий, сообщает в субботу региональный оперштаб.

"В селе Бочковка вследствие детонации дрона загорелось производственное помещение предприятий - возгорание ликвидировано", - говорится в его сообщении.

Кроме того, в Белгородском округе в селе Ясные Зори вследствие атаки беспилотника был поврежден объект инфраструктуры. В поселке Политотдельский в результате ударов украинских дронов сгорела ГАЗель и поврежден микроавтобус.

В РоссииВласти Белгородской области сообщили о 41 атаке ВСУ за суткиЧитать подробнее

В городе Шебекино при ударе дрона по коммерческому объекту было повреждено оборудование, добавили в оперштабе.

Согласно сообщению, в Ракитянском округе в селе Борисполье атаке подвергся инфраструктурный объект. В хуторе Семейный дрон атаковал домовой участок - повреждены окна, забор частного дома, гараж и два автомобиля. В Бобраве от атак БПЛА так же повреждены гараж и две машины.

По данным оперштаба, частный дом подвергся атаке в селе Гора-Подол Грайворонского округа - пробита крыша, повреждены остекление и внутренняя отделка.

Белгородская область
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