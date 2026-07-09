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Один человек погиб, 22 ранены за сутки из-за атак ВСУ в Белгородской области

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 75 атаках с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки, об этом он написал в своем канале в Мах в четверг.

Удары были нанесены по Белгороду и девяти округам. ВСУ произвели три артиллерийских обстрела. За сутки удалось сбить и подавить 99 украинских дронов.

В результате атаки погиб мирный житель в Белгородском округе. Еще 22 мирных жителя, включая ребенка, получили ранения. Одна из пострадавших, 17-летняя девушка направлена на лечение в федеральное медучреждение. В больницы области доставлены ещё шесть человек, проинформировал Шуваев.

Врио губернатора сообщил о смерти одного из пострадавших при атаке ВСУ 1 июля.

"Вчера в больнице скончался мужчина, который получил ранения 1 июля в Валуйском округе", - написал Шуваев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июля 2026 года Военная операция на Украине
Александр Шуваев Белгородская область
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