В Белгородском округе в результате удар БПЛА по машине погиб мужчина

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА погиб один человек и ранены еще пять, сообщил оперштаб региона.

"На участке автодороги Ясные Зори - Черемошное Белгородского округа беспилотник нанес удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Еще двоих пострадавших, находившихся в машине, бойцы "Орлана" доставили в Октябрьскую РБ.

"У 16-летнего юноши проникающее осколочное ранение головы и частичная травматическая ампутация ноги. После оказания помощи в крайне тяжелом состоянии он переведен в детскую областную клиническую больницу. Женщина получила множественные осколочные ранения тела. Для дальнейшего лечения она переведена в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние тяжелое. Машина сгорела", - информирует оперштаб.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при отражении атаки противника на гражданскую инфраструктуру пострадал боец "Орлана". Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где у него диагностировали осколочное ранение предплечья. После оказания помощи его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

В районе села Замостье Грайворонского округа от атаки FPV-дрона на автомобиль две женщины получили осколочные ранения. Пострадавшим оказана помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего и ихпереведут лечиться в Белгород.