Поиск

В Белгородском округе в результате удар БПЛА по машине погиб мужчина

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА погиб один человек и ранены еще пять, сообщил оперштаб региона.

"На участке автодороги Ясные Зори - Черемошное Белгородского округа беспилотник нанес удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Еще двоих пострадавших, находившихся в машине, бойцы "Орлана" доставили в Октябрьскую РБ.

"У 16-летнего юноши проникающее осколочное ранение головы и частичная травматическая ампутация ноги. После оказания помощи в крайне тяжелом состоянии он переведен в детскую областную клиническую больницу. Женщина получила множественные осколочные ранения тела. Для дальнейшего лечения она переведена в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние тяжелое. Машина сгорела", - информирует оперштаб.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при отражении атаки противника на гражданскую инфраструктуру пострадал боец "Орлана". Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где у него диагностировали осколочное ранение предплечья. После оказания помощи его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

В районе села Замостье Грайворонского округа от атаки FPV-дрона на автомобиль две женщины получили осколочные ранения. Пострадавшим оказана помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего и ихпереведут лечиться в Белгород.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июля 2026 года Военная операция на Украине
Орлан Замостье Белгородский округ Новая Таволжанка Белгородская область Шебекинский округ Грайворонский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков сказал, что заявление Трампа о возможности закрытия неба над Украиной нужно осмыслить

 Песков сказал, что заявление Трампа о возможности закрытия неба над Украиной нужно осмыслить

В Кремле назвали ошибочной логику, по которой эскалация приведет к урегулированию на Украине

"Роснефть" на АЗС Иркутской области увеличила суточный объем отпуска топлива на 50% к уровню 2025 г.

 "Роснефть" на АЗС Иркутской области увеличила суточный объем отпуска топлива на 50% к уровню 2025 г.

Минздрав РФ планирует сделать обезболивание пациентов обязательным при лечении зубов

 Минздрав РФ планирует сделать обезболивание пациентов обязательным при лечении зубов

СКР завершил расследование в отношении экс-бенефициаров "Промсвязьбанка" Ананьевых

В Туве, вероятно, нашли и вторую пропавшую школьницу

В Туве на берегу Енисея нашли тело, предположительно, одной из пропавших школьниц

Беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе, на них произошли возгорания

 Беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе, на них произошли возгорания

Пожар на промобъекте на Ставрополье усилился, дойдя до резервуаров с горючим
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2990 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10415 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов