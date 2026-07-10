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Российские компании готовы реализовать в Бурунди проекты в сфере ядерной энергетики

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия и Бурунди обсудили проекты в гидроэнергетике и ядерной энергетике, которые готовы реализовать российские компании в этой африканской стране; в Бурунди заинтересованы в малых модульных атомных электростанциях, сообщил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

"Обсуждали целый ряд конкретных проектов, которые российские компании готовы в Бурунди реализовывать. Прежде всего, в сфере гидроэнергетики и ядерной энергетики. По ядерной энергетике уже идет работа, готовится персонал. Наши друзья заинтересованы в малых модульных атомных электростанциях", - сказал он.

Министр добавил, что "Росатом" "уже подписал со своими коллегами основополагающий документ, который лег в основу такого взаимодействия".

Лавров также отметил "растущий интерес к образовательным обменам" со стороны африканских коллег. "Мы по просьбе наших друзей готовы увеличить количество стипендий, которые ежегодно выделяются Бурунди", - сказал глава он.

Росатом Сергей Лавров Бурунди МИД
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