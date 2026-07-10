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В Дагестане завершилось обследование домов, пострадавших от весеннего паводка

В Дагестане завершилось обследование домов, пострадавших от весеннего паводка
Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Дагестане завершили работу оценочные комиссии, которые обследовали дома, пострадавшие от весеннего паводка, сообщили в МЧС России после заседания правкомиссии под руководством министра Александра Куренкова.

Сейчас повторно рассматриваются заявки от населения, по которым первоначально было отказано в получении выплат. Все заявки на финансовую помощь планируется рассмотреть до 31 июля. В МЧС отметили, что власти республики значительно нарастили темпы этой работы.

Всего в Дагестане и Чечне 76 тысяч человек получили компенсации на сумму свыше 2,7 млрд рублей.

На заседании также обсуждалось выполнение комплексного плана по восстановлению и ремонту дорог, школ, больниц и объектов ЖКХ. Генпрокуратура завершает в Дагестане выездные контрольные мероприятия, их результаты рассмотрят на следующем заседании комиссии.

Сильные дожди 28 марта и 4-5 апреля привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах был введен режим ЧС федерального уровня. В Дагестане были подтоплены более 9,8 тысячи жилых домов, около 8 тысяч домов получили повреждения.

Дагестан МЧС Александр Куренков
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