Липецкая область переходит на схему продажи бензина по четным и нечетным дням

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области вводят особый порядок продажи бензина на АЗС, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"С завтрашнего дня в Липецкой области вводится временный порядок отпуска бензина на АЗС сетей "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть" и "Тебойл" по схеме "чётных и нечётных дней", - написал Артамонов в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, в первый день действия нового порядка бензин смогут приобрести владельцы автомобилей, у которых первая цифра цифровой части госномера нечётная: 1, 3, 5, 7 или 9.

"Новый порядок не распространяется на дизельное топливо. Лимит отпуска бензина остаётся прежним - не более 30 литров", - отметил Артамонов.

Он добавил, что контролировать соблюдения порядка продажи топлива будут волонтеры. Спецтранспорт будет заправляться на ряде АЗС в приоритетном порядке.