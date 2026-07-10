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Борис Надеждин признан иноагентом

Борис Надеждин признан иноагентом
Борис Надеждин
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранным агентом политика, выдвигавшегося на президентские выборы 2024 года, Бориса Надеждина.

Также реестр пополнили журналист Екатерина Воропай, бизнесмен, эксперт по арктическому туризму Тимофей Рогожин и организация "Штаб кандидатов".

Среди оснований, на которых Надеждин признан иноагентом, Минюст называет призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах.

Кроме того, ему вменили создание и распространение контента иноагентов, создание контента нежелательной организации, распространение фейков о решениях и политике российских властей, а также о российской избирательной системе.

Воропай, по данным министерства, распространяла фейки о российской власти, выступала против СВО, участвовала в создании и распространении контента иноагентов и распространении контента нежелательных организаций, а также взаимодействует с иноагентами.

Рогожин распространял контент иноагентов и нежелательных организаций, фейки о российских властях и выступал против СВО, следует из пресс-релиза.

"Объединение "Штаб кандидатов" распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации. Активно взаимодействует с иностранным агентом, основатель объединения проживает за пределами Российской Федерации", - сообщил Минюст.

Из реестра исключено ООО "Город без преград" в связи с его ликвидацией.

В 2024 году Борис Надеждин выдвинулся на президентские выборы от партии "Гражданская инициатива". Центризбирком признал недействительными более 15% подписей, которые он собрал в свою поддержку, и отказал ему в регистрации. Отказ подтвердили суды.

Минюст Екатерина Воропай Борис Надеждин Тимофей Рогожин
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Борис Надеждин признан иноагентом

 Борис Надеждин признан иноагентом

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