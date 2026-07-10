Лавров сообщил о попытках Киева создать неприятности дружественным России странам Африки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Украина вмешивается в конфликты в Африке и пытается создать неприятности для властей дружественных России стран континента, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с руководством Бурунди.

"Примеры грубого вмешательства извне в африканские дела мы наблюдаем в ситуации, когда законное правительство Демократической республики Конго при поддержке Бурунди преодолевает агрессию, которая осуществляется против него так называемой группой М23 (группировка "Движение 23 марта", действующая в ДРК - ИФ) при поддержке зарубежных представителей, среди которых украинцы", - сказал Лавров по итогам переговоров в столице Бурунди.

По словам министра, "в принципе, украинцы в слишком большом количестве конфликтов на африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законному правительству, только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте".

"И, главное, сделать неприятности для дружественных России стран", - заявил он.