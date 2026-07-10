Россия передала Гвинее тест-системы для выявления лихорадки Эбола

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор передал Гвинейской Республике тест-системы для выявления лихорадки Эбола.

"В ответ на продолжающееся распространение лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио в ряде африканских стран, Роспотребнадзор передал Гвинейской Республике тест-системы собственного производства для диагностики данного варианта вируса. Тесты поступили в Российско-Гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что гвинейская сторона высоко оценила эту поставку, которая позволит оперативно выявлять инфекцию и снизить риски ее распространения.

В ведомстве напомнили, что Роспотребнадзор одним из первых в мире за четыре дня разработал и организовал производство тестов для ПЦР-диагностики данного варианта вируса. Ранее тесты, показавшие свою эффективность на практике, были переданы Бурунди, Республике Конго, Уганде, а также Туркменистану.