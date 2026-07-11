Патрушев заявил о растущей роли морской силы в мировой политике

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Контроль над стратегическими морскими коммуникациями превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания, перекрытие одной из них способно обрушить глобальные цепочки поставок, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. Контроль над стратегическими морскими коммуникациями - Малаккским, Ормузским, Баб-эль-Мандебским, Балтийскими и некоторыми другими проливами - превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".

"Перекрытие одной коммуникации способно обрушить глобальные цепочки поставок. Это мы видим на примере Ормузского пролива", - заявил он.

"Важно твердо осознать, что без мощного военного и торгового флота Россия не сможет быть великой державой, не выживет в глобальной геополитической конкуренции", - отметил Патрушев.