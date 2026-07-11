Минобороны РФ заявило о контроле над селом Бачевск в Сумской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль село Бачевск в Сумской области, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, за сутки группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степок, Рыжевка, Могрица, Проходы и Вольная Слобода Сумской области.

"В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Юрченково, Белый Колодезь и Водяное Харьковской области", - сообщило министерство обороны.

По его информации, в течение суток ВСУ потеряли в зоне действий группировки более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.