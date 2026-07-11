Российская армия за сутки улучшила позиции в зоне СВО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Песчаный Карьер, Шийковка, Моначиновка Харьковской области, Красный Лиман, Святогорск и Щурово Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

Потери армии Украины на этих участках за сутки составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы, сообщило ведомство.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Торское, Артема, Доброполье и Рубежное Донецкой Народной Республики", - сообщило Минобороны.

По его данным, потери украинских сил в течение суток здесь составили более 335 военных, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николайполье, Ижевка, Васильевская Пустошь, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Веролюбовка и Ореховатка Донецкой Народной Республики", - сообщило ведомство.

По данным Минобороны, за сутки украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки до 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 33 автомобиля и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Сергеевка, Любицкое, Новорозовка, Новосолошино Запорожской области, Гавриловка, Ивановка и Коломийцы Днепропетровской области", - сообщили в министерстве.

По словам военных, на этих участках армия Украины потеряла свыше 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка Запорожской области и города Херсон. Уничтожено до 70 военнослужащих", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что за сутки украинские силы потеряли здесь боевую бронированную машину, 22 автомобиля и четыре станции радиоэлектронной борьбы.