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Что произошло за день: воскресенье, 30 августа

Удар ВСУ по Белгороду, пожар в Анапе, крушение пассажирского судна у берегов Северного Кипра

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВСУ нанесли удар по Белгороду. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что, по предварительной информации, есть пострадавшие.

- Пожар возник на сортировочном центре Ozon в Белгороде после атаки ВСУ. По данным компании, есть пострадавшие.

- Военные РФ приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны России. Это делается в ответ на атаки Киева на гражданскую и топливно-энергетическую инфраструктуру РФ.

- Крупный пожар на плавнях ликвидируют спасатели в Анапе. Временно ограничено движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станицы Анапской. Пожар приблизился к жилой застройке.

- Власти Венесуэлы заявили, что нефтяное соглашение с США рассчитано на 25 лет. Дональд Трамп пообещал, что поставки нефти из Венесуэлы позволят пополнить запасы Стратегического нефтяного резерва США. Он назвал это "подарком от Венесуэлы народу США".

- Пассажирский паром перевернулся у берегов Северного Кипра. По меньшей мере семь человек погибли, спасены 237 человек, еще 23 человека ищут.

- Исландцы выступили против новых переговоров о вступлении в ЕС. Против выступили 52,8% участников референдума, "за" - проголосовали 47,2%.

- Российские пятиборцы завоевали золото ЧМ под флагом РФ. Второе место занял Египет, третье – Франция.

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