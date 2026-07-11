Военные РФ заявили об укреплении позиций на сумском направлении после взятия под контроль Бачевска

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российская армия усилила позиции в Сумской области после взятия под контроль села Бачевск, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Освобождение села Бачевск способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций группировки войск "Север" на сумском направлении", - говорится в сообщении министерства.

Ранее в субботу Минобороны заявило о переходе села под контроль группировки "Север".

"В ходе активного наступления подразделения 349-го мотострелкового полка группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Бачевск, который находится на левом берегу реки Локня в Сумской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, перед штурмом села были уничтожены ударные БПЛА ВСУ, российские расчеты беспилотных систем и артиллерии нанесли удары по украинским позициям. "Закрепившись в селе, военнослужащие приступили к проведению зачистки зданий и подвальных помещений", - говорится в сообщении Минобороны РФ.