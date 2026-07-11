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В Тверской области восстанавливают нарушенное из-за непогоды энергоснабжение

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Специалисты "Тверьэнерго" восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение небольшой части потребителей Тверской области, сообщила пресс-служба компании "Россети Центр" в субботу.

По территории Тверской области прошел атмосферный фронт, который принес сильные ливни, грозу, местами град. Усиление ветра до 25 м/с привело к падению деревьев и веток на линии электропередачи, обрывам проводов.

"Над восстановлением электроснабжения работают 64 бригады: 204 специалиста и 73 единицы техники. В зоне особого внимания энергетиков - Ржевский, Старицкий, Зубцовский, Торжокский, Кувшиновский и Селижаровский округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для удобства жителей в этих муниципалитетах организована работа мобильных пунктов по работе с потребителями, где можно оставить заявки на проведение необходимых работ, а также получить оперативную информацию о восстановлении электроснабжения в регионе.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, непогода сохранится до конца дня.

В "Тверьэнерго" действует особый режим работы, функционирует оперативный штаб, осуществляется непрерывный мониторинг метеоусловий и оперативной обстановки, а также информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Россети Тверьэнерго Тверская область
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