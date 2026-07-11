Военные заявили о поражении украинских складов ГСМ в Запорожской и Днепропетровской областях

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар беспилотниками "Герань" по складам горюче-смазочных материалов, которые снабжали ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Цели поражены на территории масложирового комбината в Запорожье и в районе поселка Губиниха в Днепропетровской области, говорится в сообщении министерства.

"Точными ударами расчеты БПЛА войск беспилотных систем поразили цели, которые ВСУ использовали для снабжения. Объективный контроль поражения осуществлялся в режиме реального времени. Зафиксировано разрушение объектов хранилищ и объемное возгорание на цели", - сказано в сообщении.