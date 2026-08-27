В Петербурге один человек погиб, другой пострадал в результате возгорания авто

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Пушкинском районе Петербурга произошло возгорание автомобиля, в результате которого один человек скончался, еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета в мессенджере Макс в четверг.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Петербургу возбуждено уголовное дело по факту возгорания автомобиля в Пушкинском районе, в результате которого пострадали два человека: один скончался, второй госпитализирован с полученными травмами", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия.

"В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщает ведомство.