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Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 июля

Обмен ударами между США и Ираном, атака БПЛА на Самару, стрельба в Торонто

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о временном перекрытии Ормузского пролива. По данным иранской стороны, несколько судов пытались пройти через пролив вне одобренного Ираном коридора, одно из них было остановлено. В ответ американские военные нанесли удары по Ирану, сообщает Axios со ссылкой на источник в руководстве США.

- Неизвестный открыл стрельбу по прохожим во время фестиваля в канадском городе Торонто. По предварительным данным, два человека погибли, ещё трое получили ранения.

- Определились полуфинальные пары чемпионата мира по футболу. 14 июля сыграют Франция — Испания (начало в 22:00 мск), а 15 июля встретятся Англия — Аргентина (22:00 мск).

- В Самарской области в результате атаки БПЛА погиб один человек, ещё трое пострадали, включая ребёнка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

- Число погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле достигло 4333 человек. Об этом в субботу сообщили венесуэльские власти. Накануне количество жертв составляло 4118 человек.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 349 украинских дронов.

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