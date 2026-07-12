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Подачу электричества после непогоды возобновили в 199 населенных пунктах Тульской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Тульской области восстановлена работа основных энергообъектов после прохождения циклона, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере Мах в воскресенье.

По его словам, мощный циклон с ливнями, грозовым фронтом и порывами ветра до 25 м/с обрушился в эти выходные на область. Основной удар стихии пришелся на Плавский, Чернский, Дубенский районы, Алексин.

В зоне повышенного внимания - оперативное восстановление электроснабжения. Энергетики "Тулэнерго" работают в круглосуточном режиме. Задействованы силы 74 бригад. Это 455 специалистов и 112 единиц спецтехники, отметил Миляев.

По его словам, основные работы завершены. "Электроснабжение потребителей восстановлено в 199 населенных пунктах в 14 районах региона. В настоящее время энергетики отрабатывают отдельные заявки потребителей", - подчеркнул губернатор.

Тульская область Дмитрий Миляев
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