Нарушенное из-за непогоды энергоснабжение восстанавливают в Тульской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Вторые сутки энергетики в Тульской области в усиленном режиме устраняют последствия непогоды, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Уже восстановлено электроснабжение потребителей в 178 населенных пунктах в 13 районах региона", - написал он в субботу в своём канале в мессенджере Мах.

Помимо работы бригад, для удобства жителей организованы выезды специалистов "Тулэнерго" в населенные пункты, где сохраняются локальные нарушения электроснабжения. Они информируют о ходе работ и сроках восстановления электричества.

Как отметил губернатор, ликвидация локальных технологических нарушений продолжается на энергообъектах в Алексинском и Плавском районах. Всего задействовано 74 бригады: 455 специалистов и 112 единиц спецтехники. Подготовлены резервные источники электроснабжения.

Накануне из-за неблагоприятных погодных условий все службы в Тульской области были переведены в режим повышенной готовности.