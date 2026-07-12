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Продажа топлива в Севастополе в понедельник будет вестись по QR-кодам

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе будут продавать по QR-кодам в понедельник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Рассылка QR-кодов начнется сегодня с 22:00", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Накануне власти города внедрили новую автоматизированную систему распределения кодов: заявку на их получение можно подать в любое время, а вечером система сама определяет, кому они достанутся. Те, кто не получил коды, увеличивают свои шансы получить их в следующий раз. Код можно получить только один раз в неделю.

В воскресенье топливо в городе продавали и за наличный расчет на шести АЗС, и отпускали по накануне выданным QR-кодам.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Михаил Развожаев Крым
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