В Севастополе 14 июля продавать топливо будут по QR-кодам

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе 14 июля продавать топливо будут по QR-кодам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Рассылка QR-кодов начнется сегодня с 22:00", - написал он.

11 июля власти города внедрили новую автоматизированную систему распределения кодов: заявку на их получение можно подать в любое время, а вечером система сама определяет, кому они достанутся.

В понедельник топливо в городе продавали и за наличный расчет на пяти АЗС, и отпускали по накануне выданным QR-кодам.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.