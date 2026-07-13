Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,66%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренный рост во главе с ценными бумагами нефтегазовых компаний благодаря новому витку повышения мировых цен на нефть; сдерживают активность покупателей опасения возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ, которые были усилены опубликованными в пятницу вечером новыми данными месячной инфляции.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2159,81 пункта (+0,66%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,5%.

Подорожали акции "Татнефти" (+3,5%), "Роснефти" (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), МКПАО "ВК" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Северстали" (+1,1%), "ФосАгро" (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), Сбербанка (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Газпрома" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+1,1%) и "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Подешевели акции "Полюса" (-6,2% на дивидендной отсечке), АФК "Система" (-1,3%), "Т-Технологии" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "Русала" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Корпоративного центра ИКС 5" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), МКПАО "Яндекс" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%).

Инфляция в России в июне 2026 года разогналась до 0,87% после 0,17% в мае, 0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-июнь 2026 года цены в РФ выросли на 4,19%, что выше аналогичного показателя 2025 года, составившего 3,77%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне 2026 года ускорилась до 6,02% (аналитики ожидали 5,99%) с 5,31% на конец мая. На конец апреля годовая инфляция равнялась 5,58%, на конец марта - 5,86%, на конец февраля - 5,91%, на конец января - 6,00%.

Мировые цены на нефть 13 июля утром заметно подрастают после умеренного снижения в конце прошлой недели, участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 4,14%, до $79,16 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 4,12%, до $74,35 за баррель.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана временно закрывает движение по Ормузскому проливу из-за попыток других стран повлиять на обстановку в нем, сообщило в ночь на воскресенье иранское телевидение. В командовании КСИР пояснили, что пролив будет закрыт "до дальнейшего уведомления". Военные подчеркнули, что пошли на такой шаг в связи "с иностранным вмешательством", а также в связи с попытками создать не согласованный с Тегераном маршрут для судов.

Также в КСИР сообщили, что несколько судов недавно попытались пересечь пролив вне одобренного Ираном коридора. Одно из этих судов иранские военные остановили, так как, по их мнению, оно представляло опасность для навигации. В командовании отметили, что не будут пропускать суда до тех пор, пока США не прекратят попытки вмешиваться в вопросы, касающиеся Ормузского пролива.

Кроме того, командование КСИР предупредило о готовности к ответным действиям в случае нанесения новых ударов по Ирану. В КСИР подчеркнули, что иранские военные будут готовы наносить удары по "новым базам врага" в ближневосточном регионе.

Управление Ирана по контролю за Ормузским проливом (PGSA) заявило в воскресенье, что проход торговых судов через этот водный путь в настоящее время остается закрытым. "В связи с недавними незаконными действиями вооруженных сил США в регионе транзит через Ормузский пролив в настоящее время невозможен", - говорится в заявлении PGSA, опубликованном в соцсети X. Управление подчеркнуло, что как только "будет восстановлена стабильность и спокойствие, все заявки будут рассмотрены в соответствии с установленным графиком и будут выданы необходимые разрешения".

Между тем президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что перекрытий Ормузского пролива на данный момент нет. "Пролив открыт. Мы как следует бомбили Иран прошлой ночью", - сказал он в телефонном интервью телеканалу NBC.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские вооруженные силы готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе после объявления Ираном о его закрытии. "Ормузский пролив открыт для всех судов, стремящихся законным образом пройти по этому международному водному пути. Силы США находятся на местах и в состоянии готовности, чтобы обеспечить свободу судоходства, несмотря на необоснованную иранскую агрессию, запугивания, угрозы и произвольные заявления. Иран не контролирует этот пролив. Движение продолжается", - сообщило командование.

Режим прекращения огня между США и Ираном прекратил действовать, теперь Белый дом может пойти на самые разные варианты действий, заявил в интервью ABC постпред США при ООН Майк Уолтц. "Президент говорил, что меморандум о взаимопонимании США и Ирана зависит от его результативности. Иран его не соблюдает, и мы рассматриваем все возможные варианты", - сказал Уолтц.

В то же время постпред отметил, что технические переговоры по вопросу иранской ядерной программы не прекратились. ABC напоминает, что на такие переговоры, согласно меморандуму, отведено 60 дней, около половины срока прошло. "Эксперты (...) все еще разговаривают, хотя перемирие и рухнуло", - пояснил Уолтц.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, основное внимание инвесторов было приковано к дебюту южнокорейского разработчика чипов памяти SK Hynix. В пятницу на бирже Nasdaq начались торги американскими депозитарными расписками (ADR) Hynix по принципу условной консигнации (when-issued), т.е. до выпуска. Бумаги завершили основную сессию ростом на 12,8% по сравнению с ценой размещения в $149 за штуку, закрывшись на отметке $168,01, при этом внутри дня котировки достигали $177. Дополнительная сессия также сложилась удачно: ADR выдали подъем на 2,5% - до $172,14. Полноценные торги ими начнутся в понедельник.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,5%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 13 июля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник также наблюдается негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Гонконга, материкового Китая, Японии и Южной Кореи снижаются на 0,1-7,8%.