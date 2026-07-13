За сутки из-за дождевого паводка в Свердловской области затопило почти 180 домов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Дождевой паводок продолжает затоплять территории в Свердловской области, при этом местами вода отступает, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"За сутки произошло затопление 178 жилых домов, 494 приусадебных участков, 3 низководных мостов и 2 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Больше всего, по данным ведомства, домов затопило в Ирбитском муниципальном округе - 107. При этом из-за того, что на некоторых территориях вода отступает, на утро понедельника в регионе числятся затопленными 169 жилых домов и 1006 приусадебных участков.

Режим ЧС действует на территории Екатеринбурга, в Горноуральском округе, в Кушве, Нижних Сергах, Первоуральске и Староуткинске.