Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали возле Южных Курил

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в понедельник в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано 13 июля в 14:26 местного времени (06:26 по Москве) с эпицентром в 114 км юго-восточнее села Рейдово на о. Итуруп, очаг залегал на глубине 58 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие в населенных пунктах Курильских островов не ощутили, тревога цунами не объявлялась.