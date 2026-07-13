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ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на аэродромах Амурской и Челябинской областей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Федеральной службе безопасности РФ сообщили о предотвращении серии терактов на объектах военной инфраструктуры, предприятии ВПК и в отношении военнослужащих Минобороны.

"В результате оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России", - сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ России.

Так, согласно сообщению, была получена упреждающая информация "о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях".

"В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов. Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления, британского, американского, канадского и шведского производства, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг", - отмечается в сообщении спецслужбы.

Также изъяты две мобильные наземные станции управлениями дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 граммов взрывчатого вещества, средства связи, используемые для общения с украинскими кураторами.

По данным ФСБ, все изъятое перевозилось агентурой противника на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, груженными бытовой техникой вглубь территории РФ непосредственно к аэродромам "Украинка" (Амурская область) и "Шагол" (Челябинская область). Там в арендованных гаражах осуществлялась их сборка и подготовка к применению.

"При этом каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось", - отмечается в сообщении ЦОС.

Следственным управлением ФСБ России приняты соответствующие процессуальные решения.

В ФСБ напомнили, что в соответствии с законом РФ, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он способствовал его предотвращению и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

"В соответствии со ст. 31 УК России, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца", - указали в ФСБ.

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