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Топливо в Севастополе будет в свободной продаже в понедельник на пяти АЗС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Севастополе в понедельник будет вестись на пяти автозаправочных станциях (АЗС) сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С 10:00 на 5 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок Аи-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По-прежнему действует ограничение в объеме 20 литров на одну машину, продажа в канистры запрещена.

В понедельник в городе отпуск топлива также ведется по QR-кодам.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Крым Севастополь
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