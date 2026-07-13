Для Крыма будет создана защищенная система снабжения топливом

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил о ведущейся работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться.

На форуме Народного фронта "Все для Победы!" президент ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки "Кулибин-клуба" для российских бойцов в зоне СВО. Он заявил, что ситуация с нефтепродуктами в России будет постепенно выправляться.

"И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться", - добавил он, комментируя снабжение полуострова нефтепродуктами.

Подробнее о новой системе снабжения он рассказывать не стал.