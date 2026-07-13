Военные РФ нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений и пунктам управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.
По данным ведомства, авиабомбой ФАБ-3000 поражен пункт временной дислокации подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ в районе поселка Щурово в ДНР.
В Харьковской области поражен пункт управления БПЛА ВСУ в районе Устиновки, а также пункт временной дислокации украинской бригады в районе Благодатовки, сообщили в Минобороны РФ.
Министерство распространило кадры ударов.