Курская АЭС вывела на полную мощность энергоблок №3 после краткосрочного ремонта

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Энергоблок №3 Курской АЭС возобновил работу после краткосрочного ремонта, сообщает управление коммуникаций атомной станции.

"Включение в сеть и набор мощности произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации", - говорится в сообщении.

В настоящее время энергоблоки №3 и №7 Курской АЭС работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки №1 и №2 - в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы. Энергоблок №4 находится в планово-предупредительном ремонте.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее сообщалось, что 8 июля энергоблок №3 Курской АЭС по согласованной заявке краткосрочно отключен от сети для устранения дефекта на схеме выдачи мощности.

Курская АЭС входит в число крупнейших атомных станций страны, доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) составляет более 50%. На станции четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей установленной мощностью 2 ГВт (за вычетом 1-го и 2-го блоков, находящихся в режиме без генерации).

Сооружение энергоблоков №1, №2, №3 и №4 Курской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ входит в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года, утвержденную правительством РФ в декабре 2024 года. Всего за этот период в России предстоит построить 38 новых энергоблоков.