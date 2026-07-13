Аэропорт Сочи третий раз за сутки приостановил обслуживание рейсов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вновь введены в международном аэропорту Сочи, сообщает в понедельник Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры дважды вводились в понедельник для обеспечения безопасности полетов, последние ограничения действовали менее одного часа.

В настоящее время также действуют ограничения в аэропорту Геленджика.