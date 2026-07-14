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Якутский аэропорт "Ленск" закрыт на весь день из-за непогоды

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт города Ленска Ленского района Якутии временно закрыт из-за погодных условий, сообщает пресс-служба районной администрации.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями аэропорт "Ленск" приостановил прием и отправку рейсов на весь день", - говорится в сообщении.

По данным Якутгидромета, во вторник в Ленском районе ожидаются дожди, местами ливни.

Аэропорт "Ленск" обеспечивает регулярное авиасообщение с городами Мирный и Якутск в Якутии, а также с Красноярском и Иркутском. Рейсы выполняют авиакомпании "Якутия", "Алроса", "КрасАвиа", "ИрАэро".

Якутия Ленск
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